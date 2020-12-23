Акинфеев отреагировал на предложение поучаствовать в выборах в Госдуму от «Единой России»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на своей странице в «Инстаграме» отреагировал на новость о его возможном выдвижении кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия».
«Единственная партия, в которой я состою», — подписал Игорь фотографию, на которой он прикладывает палец к эмблеме ЦСКА. Также к публикации он добавил хештег #неверьтеслухам.
Фотографию можно посмотреть на странице Акинфеева в «Инстаграме».
Напомним, новость, что вратаря красно-синих могут выдвинуть кандидатом в депутаты Государственной Думы, появилась сегодня, 23 декабря.
Среди других кандидатов значатся телеведущий Павел Воля, певицы Алла Пугачева и Валерия, бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. Окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января – началу февраля.
Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Действующий контракт 34-летнего голкипера с клубом рассчитан до 2022 года. В этом сезоне вратарь провёл 25 матчей, пропустил 25 голов и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России. В команде он провёл 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей.
- 23 декабря 2020
-
19:36
-
19:32
-
19:31
-
18:57
-
18:50
-
18:27
-
18:14
-
18:11
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:22
-
17:15
-
17:06
-
16:53
-
16:43
-
16:43
-
16:26
-
16:15
-
16:06
-
16:03
-
15:38
-
15:32
-
15:19
-
15:10
-
14:57
-
14:47
-
14:24
-
14:08
-
14:02
-
13:41
-
13:40
-
13:21
-
13:13
-
12:43