Акинфеев отреагировал на предложение поучаствовать в выборах в Госдуму от «Единой России»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на своей странице в «Инстаграме» отреагировал на новость о его возможном выдвижении кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия».



«Единственная партия, в которой я состою», — подписал Игорь фотографию, на которой он прикладывает палец к эмблеме ЦСКА. Также к публикации он добавил хештег #неверьтеслухам.

Фотографию можно посмотреть на странице Акинфеева в «Инстаграме».

Напомним, новость, что вратаря красно-синих могут выдвинуть кандидатом в депутаты Государственной Думы, появилась сегодня, 23 декабря.



Среди других кандидатов значатся телеведущий Павел Воля, певицы Алла Пугачева и Валерия, бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. Окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января – началу февраля.



Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Действующий контракт 34-летнего голкипера с клубом рассчитан до 2022 года. В этом сезоне вратарь провёл 25 матчей, пропустил 25 голов и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России. В команде он провёл 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей.