«Милан» — «Лацио»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 23 декабря, состоится матч «Милан» — «Лацио». Встреча 14-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Начало матча — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Милан» — «Лацио».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Джорджо Перетти и Валентино Фьорито. Резервный арбитр — Юан Лука Сакки.

В предыдущем матче команд, который прошёл в Риме 4 июля 2020 года, «Милан» разгромил «Лацио» со счётом 3:0. 3 ноября 2019 года «Лацио» на выезде обыграл «Милан» со счётом 2:1.

«Милан» в 13 матчах набрал 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (21) располагается на восьмом месте.