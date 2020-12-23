«Милан» — «Лацио»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Сегодня, 23 декабря, состоится матч «Милан» — «Лацио». Встреча 14-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Начало матча — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Милан» — «Лацио».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Джорджо Перетти и Валентино Фьорито. Резервный арбитр — Юан Лука Сакки.
В предыдущем матче команд, который прошёл в Риме 4 июля 2020 года, «Милан» разгромил «Лацио» со счётом 3:0. 3 ноября 2019 года «Лацио» на выезде обыграл «Милан» со счётом 2:1.
«Милан» в 13 матчах набрал 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (21) располагается на восьмом месте.
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