Семак: «Уфа» стала для меня родным клубом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил «Уфу» с 10-летием.

«Поздравляю с 10-летием ФК „Уфа“, ставший для меня родным клубом, в котором я провёл прекрасное время! Хочу пожелать клубу, болельщикам побед, процветания, стабильности! Пожелание на следующее десятилетие — чтобы клуб был всегда на виду, всегда стремился побеждать и радовал своими успехами!» — сказал Семак в видео, выложенном в «твиттере» «Уфы».

Семак возглавлял «Уфу» с декабря 2016 по май 2018 года, после чего перешёл на работу в «Зенит». Под руководством Семака «Уфа» добилась самого большого достижения в своей истории — шестого места в таблице РПЛ.

ФК «Уфа» был основан 23 декабря 2010 года. С сезона-2014/2015 башкирская команда выступает в Российской Премьер-Лиге.