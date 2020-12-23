Семак: «Уфа» стала для меня родным клубом
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил «Уфу» с 10-летием.
«Поздравляю с 10-летием ФК „Уфа“, ставший для меня родным клубом, в котором я провёл прекрасное время! Хочу пожелать клубу, болельщикам побед, процветания, стабильности! Пожелание на следующее десятилетие — чтобы клуб был всегда на виду, всегда стремился побеждать и радовал своими успехами!» — сказал Семак в видео, выложенном в «твиттере» «Уфы».
Семак возглавлял «Уфу» с декабря 2016 по май 2018 года, после чего перешёл на работу в «Зенит». Под руководством Семака «Уфа» добилась самого большого достижения в своей истории — шестого места в таблице РПЛ.
ФК «Уфа» был основан 23 декабря 2010 года. С сезона-2014/2015 башкирская команда выступает в Российской Премьер-Лиге.
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- 23 декабря 2020
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