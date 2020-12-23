Сёмин отреагировал на информацию об уходе Кикнадзе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию об уходе из московского клуба генерального директора Василия Кикнадзе.

«Я ничем не удивлён. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Всё закономерно. Возможно ли моё возвращение в «Локомотив»? Позовут – пойду, не позовут – не пойду. Вот и всё», — цитирует Сёмина «Спорт день за днём».

Кикнадзе доработает до конца года, после чего покинет клуб. Об этом «Чемпионату» сообщил источник. В «Локомотиве» объявят об уходе Кикнадзе ближе к 31 декабря. Он уже попрощался с сотрудниками клуба.



«Локомотив» в 19 встречах набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В Лиге чемпионов «железнодорожники» заняли последнее место в турнирной таблице в своей группе. В итоге они не смогли выйти в следующий раунд еврокубков.