На базе «Локомотива» началась реконструкция

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что на базе в Баковке и в отделении академии клуба в Перово началась реконструкция.

«Будет произведён капитальный ремонт жилого корпуса. Большие изменения будут касаться полей: малое поле ждёт полный цикл реконструкции — организация системы дренажа, подогрева, полива. Основное тренировочное поле после ремонтных работ будет модернизировано до уровня газона на «РЖД Арене». Для тренировок в любое время суток базу в Баковке оборудуют мачтами освещений.



Во время реновации основная команда будет тренироваться на одном из московских стадионов. Реконструкция ожидает и отделение академии клуба в Перово. Сейчас в распоряжении команд есть четыре поля, лишь одно из которых является полноразмерным. На месте двух полей будет построен крытый манеж для тренировок в зимнее время. На двух других полях будет уложен искусственный газон последнего поколения, отвечающий самым высоким требованиям. Административный корпус, в котором находятся раздевалки команд, также преобразится в ходе ремонта.

Реновация затронет и зрительскую трибуну – над ней появится козырёк. Все работы планируется завершить до конца лета следующего года", — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».