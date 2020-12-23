Бывший игрок «Шахтёра» просит контракт на € 80 млн за согласие выступать за сборную Китая

Бывший футболист «Шахтёра» Алекс Тейшейра, в настоящее время выступающий за «Цзянсу Сунин», готов играть за сборную Китая при условии, что клуб ему предложит новый контракт на € 80 млн, информирует South China Morning Post.

Сообщается, что по условиям нынешнего соглашения зарплата бразильца составляет около € 450 тыс. в неделю, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков китайской Суперлиги.



В случае договорённости между сторонами Алекс сможет сыграть за национальную команду Китая на чемпионате мира в 2022 году.



Напомним, Алекс Тейшейра до азиатского этапа карьеры выступал за «Васко да Гама» и «Шахтёр». В 2016 году он был продан в Китай за € 50 млн.



В нынешнем сезоне китайской Суперлиги бразилец сыграл в 19 матчах, забив в них 10 голов и отдав 4 результативные передачи.