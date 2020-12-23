Буффон — о разгроме от «Фиорентины»: мы не ищем оправданий

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон опубликовал обращение к болельщикам после матча 14-го тура итальянской Серии А, в котором команда на своём поле разгромно проиграла «Фиорентине» (0:3).



«Мы не ищем оправданий. Вчерашний матч был пустым. Конечно, не так мы надеялись завершить спортивный 2020 год. Был особенный и трудный год: чрезвычайная ситуация, вынужденная остановка чемпионата, игра без болельщиков, пандемия, которую мы до сих пор не смогли ликвидировать, — так много непростых событий.

Но всё это не может и не должно оправдывать нашу игру. Вы заслуживаете большего», — написал Буффон на своей странице в «Инстаграме».

«Ювентус», набрав 24 очка в 13 турах, занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, уступая «Интеру» (30) и «Милану» (31). Ближайший преследователь «бьянконери», «Рома», отстаёт по дополнительным показателям, а «Наполи», сыгравший на один матч меньше, – на одно очко.