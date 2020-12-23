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Сёмин отреагировал на увольнение Кикнадзе и Мещерякова

Сёмин отреагировал на увольнение Кикнадзе и Мещерякова
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию об увольнении из московского клуба генерального директора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

«Работа Мещерякова и Кикнадзе оказалась некачественной, поэтому произошло логическое увольнение. Вот и всё», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, пресс-служба «Локомотива» сегодня, 23 декабря, сообщила об уходе с должностей Кикнадзе и Мещерякова.

Новый состав совета директоров избрал своим председателем заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Александра Альбертовича Плутника.

На совете директоров был назначен и новый генеральный директор клуба. Им стал бронзовый призер в составе «Локомотива» 1994 года Владимир Валерьевич Леонченко. С 2008 по 2019 год Владимир Валерьевич занимал посты исполнительного директора, председателя совета профессионального союза футболистов и тренеров, сообщает пресс-служба «Локомотива».

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