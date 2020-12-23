«Тоттенхэм» вышел в полуфинал Кубка английской лиги

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Сток Сити». Встреча проходила на стадионе «Бет365 — Британниа» в Сток-он-Тренте и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 22-й минуте матча счёт открыл нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, ассистировал ему Гарри Уинкс. Полузащитник «Стока» Джордан Томпсон сравнял счёт, голевой пас отдал Джейкоб Браун. Защитник «шпор» Бен Дэвис вывел команду вперёд на 70-й минуте. Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил третий гол.

«Тоттенхэм Хотспур» вышел в полуфинал Кубка английской лиги. Ранее путёвку в эту стадию турнира завоевали «Брентфорд» и «Манчестер Сити».



Ещё одну путёвку разыграют в матче «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», который состоятся сегодня, 23 декабря.