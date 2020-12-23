Булыкин отреагировал на назначение в совет директоров «Локомотива»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал своё назначение в совет директоров московского клуба.

«Очень рад стать частью нового совета директоров «Локомотива». Для меня это ещё большая ответственность за команду.



Всё произошло достаточно быстро. Со мной связались из клуба, спросили, что думаю по поводу совета директоров. Я ответил, что не против, и, конечно же, согласился.



Мы ещё ничего не обсуждали, не было никаких онлайн-встреч. Завтра встретимся в клубе и обсудим все вопросы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Пресс-служба «Локомотива» объявила об уходе генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова. На общем собрании акционеров «Локомотива» был избран новый состав совета директоров клуба, в который вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов и Виктор Шендрик.