Кан заступился за Лероя Зане, который подвергся критике после матча «Баварии» с «Байером»

Легендарный вратарь «Баварии», а ныне член совета директоров клуба Оливер Кан поделился своим мнением о критике, которой подвергся нападающий «Баварии» Лерой Зане после игры с «Байером» (2:1) в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.



Напомним, Зане вышел на замену в первом тайме, на 38-й минуте, но на 68-й минуте главный тренер мюнхенского клуба Ханс-Дитер Флик произвёл обратную замену.



«Мне очень хорошо знакома «Бавария». Новым игрокам требуется время, чтобы полностью акклиматизироваться, тем более у него была недавно серьёзная травма.



Я до сих пор помню момент, когда в 2007 году в клуб пришли Франк Рибери и Лука Тони. Тогда я сказал: «Это никакая не Флоренция и не Марсель, это футбольный клуб «Бавария»! Игроку нужно время, чтобы освоиться в нашей команде. Для меня это правило остаётся неизменным.



У него масса выдающихся качеств, поэтому мы многого ожидаем от него. Лерой не раз забивал голы, которых не увидишь у других игроков», — приводит слова Кана Sport Bild.



Зане перешёл в «Баварию» 15 июня 2020 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 49 млн. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2025 года.

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