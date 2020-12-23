«Интер» выставил Эриксена на трансфер

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио сообщил, что полузащитник Кристиан Эриксен выставлен на трансфер.

«Эриксен находится в списке лиц, выставленных на трансфер. Он изо всех сил пытался стать частью команды, но ничего не вышло. Это просто объективный факт. Так сложилась ситуация. Будет справедливым, если он перейдёт туда, где сможет играть более регулярно», — цитирует Аузилио Football Italia.

Итальянский клуб рассматривает варианты продажи прав на футболиста за € 30 млн, аренды или обмена игрока. Сообщается, что основными претендентами на датчанина являются «Пари Сен-Жермен», лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария».

Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. До этого на протяжении семи лет он выступал за «Тоттенхэм Хотспур». Ранее стало известно, что Жозе Моуринью не намерен возвращать Кристиана Эриксена в «Тоттенхэм».