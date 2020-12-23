«Реал» обыграл «Гранаду» и догнал «Атлетико»

В матче 15-го тура испанской Примеры «Реал» переиграл «Гранаду». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:0.
На 57-й минуте гол забил полузащитник «Реала» Каземиро. Асенсио ушёл в лицевую, откуда мягко навесил во вратарскую, Каземиро продавил защитника и головой направил мяч в самый угол ворот. В добавленное время отличился Карим Бензема.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой, помогали ему ассистенты Рауль Кабаньеро и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный арбитр — Альваро Варон Асеитон.
Мадридский «Реал» набрал в 15 матчах 32 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Гранада» (21) занимает седьмое место. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (32), который провёл 13 встреч.
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