В Германии сообщили, что новым тренером «Шальке» будет Гросс, а не Тедеско

Швейцарец Кристиан Гросс в ближайшее время возглавит «Шальке-04», сообщает Sport Bild со ссылкой на источники.
По информации издания, вчера вечером, 22 декабря, спортивный директор клуба Йохен Шнайдер во время телефонного разговора с членами наблюдательного совета предложил кандидатуру швейцарского специалиста на место уволенного Мануэля Баума.
Сообщается, что руководство «горняков» согласились с предложением Шнайдера и готово назначить Гросса на должность главного тренера «Шальке», последним местом работы которого значится клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.
Напомним, ранее поступала информация, согласно которой на пост наставника гельзенкирхенского клуба претендует Доменико Тедеско, который после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года. Тедеско возглавлял «Шальке» с 2017 по 2019 год.
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