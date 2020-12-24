Брызгалов: желаю «Спартаку» составить конкуренцию «Зениту» и ЦСКА в борьбе за чемпионство

Бывший защитник «Спартака» Сергей Брызгалов, выступающий сейчас за воронежский «Факел», поделился впечатлениями от первой части нынешнего сезона и рассказал о самых ярких эпизодах карьеры в составе красно-белых.



«Сейчас чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем нет. За последние пять месяцев был достаточно жёсткий график. Мы провели 26 матчей, много перелётов, переездов, частая смена покрытия. Очень рад, что прошёл этот период без малейших повреждений и травм. Сейчас даже в отпуске поддерживаю свой организм в тонусе и готовлю его к второй части чемпионата.

Какие впечатления от ФНЛ? На самом деле это не самая простая лига. Можно даже сказать, тяжёлая. В этом сезоне в чемпионате участвуют 22 команды, много матчей. Но считаю, это плюс, потому что любой футболист больше любит играть, чем тренироваться. Много непредсказуемых матчей. Сейчас «Факел» сыграл уже со всеми соперниками, и были такие встречи, когда мы владели огромным преимуществом, но играли вничью, а в следующем матче этот соперник обыгрывает команду из первой тройки. Думаешь: как так?

Выделять какую-либо команду я бы не стал. Уровень у всех приблизительно одинаковый. Что касается нас, то считаю, что у «Факела» большой потенциал. Надеюсь, мы его полностью раскроем во второй части чемпионата и заберём те очки, которые недобрали летом и осенью.

Слежу ли за «Спартаком»? Не сказал бы, что пристально и внимательно, но «Спартак» такая команда, что в любом случае она на виду. Про неё всегда много новостей и информации, поэтому, конечно, в курсе основных событий. Поскольку я провёл в «Спартаке» пять лет, естественно, мне этот клуб небезразличен. Желаю ему составить конкуренцию «Зениту» и ЦСКА в борьбе за чемпионство.

Самое яркое воспоминание о «Спартаке», когда был в команде? Это был переходный сезон, когда наш чемпионат менял систему с «весна-осень» на «осень-весна». Мы тогда заняли второе место и попали в Лигу чемпионов, хотя начали не очень хорошо и шли в нижней части таблицы. Помню, за два тура до конца выиграли у «Зенита» в гостях 3:2, потом тоже на выезде у «Локомотива» 2:0 и финишировали вторыми. Ну и, конечно, осталась в памяти Лига чемпионов, игра против «Барселоны» и Месси. Те минуты запомнил на всю жизнь", — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.