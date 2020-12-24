Нового главу совета директоров «Локомотива» убрали из списка совета директоров ЦСКА

Новый глава совета директоров «Локомотива» Александр Плутник больше не числится в совете директоров ЦСКА.

На официальном сайте «армейцев» его фамилию убрали из списка членов совета директоров.



Пресс-служба «Локомотива» объявила об уходе генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова. На общем собрании акционеров «Локомотива» был избран новый состав совета директоров клуба, в который вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов и Виктор Шендрик.



Новый состав совета директоров избрал своим председателем заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Александра Плутника. На совете директоров был назначен и новый генеральный директор клуба — Владимир Леонченко.