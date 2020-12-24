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«Милан» вырвал победу у «Лацио» на последних минутах

«Милан» вырвал победу у «Лацио» на последних минутах
Футбол / Италия 0
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В матче 14-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 3:2.

На 10-й минуте матча счёт открыл форвард «Милана» Анте Ребич, ему ассистировал Хакан Чалханоглу. Спустя семь минут Чалханоглу реализовал пенальти. Один мяч на 27-й минуте отыграл, добив мяч в сетку после неудачного удара Чиро Иммобиле с 11-метровой отметки. Затем Иммобиле сравнял счёт, откликнувшись на навес Сергея Милинковича-Савича. В добавленное время Тео Эрнандес забил победный гол.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Джорджо Перетти и Валентино Фьорито. Резервный арбитр — Юан Лука Сакки.

«Милан» в 14 матчах набрал 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (21) располагается на восьмом месте.

Италия - Серия А. 14-й тур
23 декабря 2020, среда. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 2
Лацио
Рим
1:0 Ребич – 10'   2:0 Чалханоглу – 17' (пен)   2:1 Альберто – 27'   2:2 Иммобиле – 59'   3:2 Эрнандес – 90+2'
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