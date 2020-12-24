«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл Эвертон и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 0:2.
Счёт был открыт под занавес встречи: на 88-й минуте гол с передачи Антони Марсьяля забил Эдинсон Кавани. А уже в компенсированное время, на 96 минуте, манкунианцы установили окончательный счёт. На этот раз забил сам Марсьяль. Голевая передача на счету Маркуса Рашфорда.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Ассистенты — Эдвард Смарт и Эдриан Холмс. Резервный арбитр — Андре Марринер.
Результаты других матчей 1/4 финала Кубка английской лиги
«Брентфорд» — «Ньюкасл» 1:0
«Арсенал» — «Манчестер Сити» 1:4
«Сток Сити» — «Тоттенхэм» 1:3
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