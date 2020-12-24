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«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл Эвертон и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл Эвертон и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Футбол / Англия 0

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 0:2.

Счёт был открыт под занавес встречи: на 88-й минуте гол с передачи Антони Марсьяля забил Эдинсон Кавани. А уже в компенсированное время, на 96 минуте, манкунианцы установили окончательный счёт. На этот раз забил сам Марсьяль. Голевая передача на счету Маркуса Рашфорда.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Ассистенты — Эдвард Смарт и Эдриан Холмс. Резервный арбитр — Андре Марринер.

Результаты других матчей 1/4 финала Кубка английской лиги

«Брентфорд» — «Ньюкасл» 1:0
«Арсенал» — «Манчестер Сити» 1:4
«Сток Сити» — «Тоттенхэм» 1:3

Англия - Кубок лиги. 1/4 финала
23 декабря 2020, среда. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Кавани – 88'   0:2 Марсьяль – 90+6'
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