«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл Эвертон и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 0:2.

Счёт был открыт под занавес встречи: на 88-й минуте гол с передачи Антони Марсьяля забил Эдинсон Кавани. А уже в компенсированное время, на 96 минуте, манкунианцы установили окончательный счёт. На этот раз забил сам Марсьяль. Голевая передача на счету Маркуса Рашфорда.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Ассистенты — Эдвард Смарт и Эдриан Холмс. Резервный арбитр — Андре Марринер.

Результаты других матчей 1/4 финала Кубка английской лиги

«Брентфорд» — «Ньюкасл» 1:0

«Арсенал» — «Манчестер Сити» 1:4

«Сток Сити» — «Тоттенхэм» 1:3