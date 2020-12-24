Гарет Бэйл получил травму в матче Кубка лиги со «Сток Сити»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью после матча 1/4 финала Кубка английской лиги со «Сток Сити» (3:1) рассказал о причинах замены 31-летнего валлийского форварда Гарета Бэйла в перерыве встречи.

«Это было решение самого Гарета. О своём повреждении он сказал мне сразу, когда шёл в раздевалку в перерыве. Я не могу оценить его травму. Теперь пришло время для медицинского отдела, я узнаю что-то подробнее позже», — цитирует Моуринью Goal.

Напомним, что именно Гарет Бэйл открыл счёт в матче со «Сток Сити». Этот гол стал для валлийца 3-м в текущем сезоне в 11 встречах во всех турнирах.

31-летний Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» 19 сентября 2020 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах аренды. По условиям сделки «Тоттенхэм» заплатит Бэйлу € 9,8 млн, а «Реал» по-прежнему будет выплачивать ему € 415 тыс. в неделю. Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн.