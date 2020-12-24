«Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка лиги

Состоялась жеребьёвка полуфинальной стадии Кубка английской лиги. Об этом сообщает Goal в «Твиттере».

В результате жеребьёвки «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» подопечных Хосепа Гвардиолы – «Манчестер Сити», а «Брентфорд» отправится на выезд к лондонскому «Тоттенхэм Хотспур».

Напомним, что на пути к полуфиналу «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лутон Таун» (3:0), «Брайтон» (3:0) и «Эвертон» (2:0), а «Манчестер Сити» прошёл такие команды, как «Борнмут» (2:1), «Бёрнли» (3:0) и лондонский «Арсенал» (4:1).