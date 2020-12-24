«Порту» стал 22-кратным обладателем Суперкубка Португалии, обыграв «Бенфику»
На стадионе «Мунисипал-ди-Авейру» (Авейру, Португалия) состоялась встреча за Суперкубок Португалии между «Порту» и «Бенфикой», которая завершилась победой «драконов» — 2:0.
Счёт в матче был открыт на 25-й минуте полузащитником «Порту» Сержиу Оливейру, уверенно реализовавшим 11-метровый. В самой концовке встречи, на 90-й минуте, колумбийский форвард Луис Диас с передачи Хесуса Короны установил окончательный счёт – 2:0 в пользу «Порту».
Таким образом, «Порту» стал 22-кратным обладателем Суперкубка Португалии, в то время как у «Бенфики» 8 побед в матчах за данный титул.
В чемпионате Португалии после 10 туров лидирует лиссабонский «Спортинг» с 26 очками. Ближайший его преследователь – «Бенфика» (24), «Порту» (22) замыкает тройку.
Рекомендуем вам
- 24 декабря 2020
-
03:14
-
02:55
-
02:33
-
02:14
-
01:31
-
01:23
-
00:59
-
00:53
-
00:44
-
00:42
-
00:05
-
00:05
- 23 декабря 2020
-
23:42
-
23:38
-
23:22
-
23:01
-
22:48
-
22:30
-
22:21
-
22:20
-
22:15
-
22:12
-
21:52
-
21:45
-
21:41
-
21:33
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
21:10
-
20:39
-
20:39
-
20:33
-
20:19
-
20:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам