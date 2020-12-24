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«Порту» стал 22-кратным обладателем Суперкубка Португалии, обыграв «Бенфику»

«Порту» стал 22-кратным обладателем Суперкубка Португалии, обыграв «Бенфику»
Футбол / Прочие турниры 0

На стадионе «Мунисипал-ди-Авейру» (Авейру, Португалия) состоялась встреча за Суперкубок Португалии между «Порту» и «Бенфикой», которая завершилась победой «драконов» — 2:0.

Счёт в матче был открыт на 25-й минуте полузащитником «Порту» Сержиу Оливейру, уверенно реализовавшим 11-метровый. В самой концовке встречи, на 90-й минуте, колумбийский форвард Луис Диас с передачи Хесуса Короны установил окончательный счёт – 2:0 в пользу «Порту».

Таким образом, «Порту» стал 22-кратным обладателем Суперкубка Португалии, в то время как у «Бенфики» 8 побед в матчах за данный титул.

В чемпионате Португалии после 10 туров лидирует лиссабонский «Спортинг» с 26 очками. Ближайший его преследователь – «Бенфика» (24), «Порту» (22) замыкает тройку.

Суперкубок Португалии. Финал
23 декабря 2020, среда. 23:45 МСК
Порту
Порту
Окончен
2 : 0
Бенфика
Лиссабон
1:0 Оливейра – 25' (пен)   2:0 Диас – 90'
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