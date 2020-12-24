Зидан объяснил, почему Азар остался в запасе «Реала» на матч с «Гранадой»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение оставить в запасе 29-летнего бельгийского нападающего Эдена Азара на матч 15-го тура чемпионата Испании с «Гранадой».

«Не думаю, что правильно было бы выпускать Азара на игру с «Гранадой», потому что это был трудный матч. Всему своё время. Я не хотел рисковать им. Он будет постепенно подводиться к основе.

Сегодня вечером игроки «Реала» провели большую работу, игра была очень сложной. «Гранада» хорошо нас прессинговала, усложняя нам задачу. Рад, что мы прибавили во втором тайме. Я доволен своими игроками, они заслужили эту 6-ю победу подряд», — цитирует Зидана Goal.

Мадридский «Реал» набрал в 15 матчах 32 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Гранада» (21) занимает седьмое место. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (32), который провёл 13 встреч.