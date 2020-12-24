Жена Карпина: романтических отношений между моей мамой и моим мужем не было никогда

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, ответила на вопрос о романтических отношениях между мужем и своей мамой.

«Я рассказала, что в советское время они сходили один раз в кино, но журналисты опошлили историю до «Сначала маму, потом дочку», так что меня смех разбирал. Ещё раз повторю: романтических отношений между моей мамой и моим мужем не было никогда, иначе бы они не дружили 30 лет», — рассказала Дарья Карпина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Дарья и Валерий поженились в 2017 году, у пары двое общих детей – Даша (2 года) и Саша (8 месяцев). Вместе с ними в Ростове живёт дочь Дарьи от первого брака Анита (10 лет).

После 19 туров «Ростов» находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.