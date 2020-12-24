Полузащитник «Ростова» Гигович: чувствую, что прогрессирую, но нужно продолжать работать

Полузащитник «Ростова» Армин Гигович поделился первыми впечатлениями от города, а также рассказал о роли доверия тренера в его прогрессе.



«Первые впечатления от Ростова – прекрасный город, в котором есть чем заняться. Здесь много отличных ресторанов с вкусной едой. Но самое главное – в Ростове замечательно поддерживают команду, особенно это чувствуется, когда мы выходим на поле.



Доверие тренера для меня очень важно! Чувствую, что прогрессирую. Но мне нужно продолжать усердно работать на каждой тренировке, прилагая 100% своих сил. Только так можно получить результат и игровое время», — цитирует Гиговича пресс-служба «Ростова» в своём «инстаграме».



Гигович пополнил «Ростов» в октябре 2020 года, когда перешёл из «Хельсингборга» за € 2,5 млн. В сезоне-2020/2021 он провёл 28 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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