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Жена Карпина: когда узнали, что у нас будет дочь, муж почему-то стал называть её кастрюлей

Жена Карпина: когда узнали, что у нас будет дочь, муж почему-то стал называть её кастрюлей
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, рассказала, как муж ухаживает за их детьми.

«На самом деле Валерий Георгич прекрасный отец, много времени проводит с девочками, и даже если бы дети были дома, я бы так же спокойно сидела в комнате. Он играет, кормит, укладывает спать. Нашу старшую Дашу я укладываю, только когда команда на заезде, а по будням Валера её помоет, расчешет, почистит зубы, книжку почитает и спать уложит. Проблем с личным временем у меня нет, потому что папа молодец, плюс в Ростове нам помогает няня.

Мы рано узнали, что у нас будет девочка, и муж почему-то стал называть её кастрюлей. И так до сих пор: «Где кастрюля? Где кастрюлины носки?» — сказала Дарья в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

«Мы и не думали, что Георгич такой». Интервью с Дарьей Карпиной про отношения и футбол
Из которого вы узнаете ласковую версию «ёпт».
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