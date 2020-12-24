Жена Карпина: когда узнали, что у нас будет дочь, муж почему-то стал называть её кастрюлей

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, рассказала, как муж ухаживает за их детьми.
«На самом деле Валерий Георгич прекрасный отец, много времени проводит с девочками, и даже если бы дети были дома, я бы так же спокойно сидела в комнате. Он играет, кормит, укладывает спать. Нашу старшую Дашу я укладываю, только когда команда на заезде, а по будням Валера её помоет, расчешет, почистит зубы, книжку почитает и спать уложит. Проблем с личным временем у меня нет, потому что папа молодец, плюс в Ростове нам помогает няня.
Мы рано узнали, что у нас будет девочка, и муж почему-то стал называть её кастрюлей. И так до сих пор: «Где кастрюля? Где кастрюлины носки?» — сказала Дарья в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
- 24 декабря 2020
-
10:41
-
10:38
-
10:31
-
10:02
-
09:57
-
09:35
-
09:33
-
09:00
-
08:32
-
08:17
-
07:16
-
07:01
-
06:41
-
04:44
-
03:35
-
03:14
-
02:55
-
02:33
-
02:14
-
01:31
-
01:23
-
00:59
-
00:53
-
00:44
-
00:42
-
00:05
-
00:05
- 23 декабря 2020
-
23:42
-
23:38
-
23:22
-
23:01
-
22:48
-
22:30
-
22:21
-
22:20