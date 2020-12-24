Виктор Гончаренко: у меня остались самые положительные эмоции от пребывания в «Уфе»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поздравил «Уфу» с десятилетием, сообщает пресс-служба клуба в своём «твиттере».



«Поздравляю футбольный клуб «Уфа» с юбилеем, десятилетием. Желаю успехов и процветания. Те люди, которые попадают в Уфу, навсегда остаются с яркими впечатлениями. У меня самые положительные эмоции от пребывания в «Уфе». С хорошими людьми поработал, с Газизовым. Очень много достойных людей и ребят было всегда со мной. Поэтому желаю успехов, процветания, побед, хорошего стадиона, всего самого наилучшего», — сказал специалист.



Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а до этого работал в команде старшим тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России (2018) и становилась серебряным призёром чемпионата страны (сезоны-2016/2017, 2017/2018). Специалист тренировал БАТЭ, «Кубань», «Урал», а также «Уфу». В мае 2020 года Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2020/2021.

Гинер ответил на вопрос о будущем Гончаренко