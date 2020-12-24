Карло Анчелотти — о вылете от «МЮ»: «Эвертон» был хорош до самого конца. Мы разочарованы

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал исход матча 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором его подопечные на своём поле проиграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:2.
«Мы разочарованы, потому что для нас это важный турнир, но ни о чём не жалеем, ведь команда хорошо сыграла. Начало матча было тяжёлым, но после 20-й минуты мы стали контролировать ситуацию в обороне. Во втором тайме не позволили сопернику создать ни момента, несмотря на его силу. Мы уверенно сыграли в защите, были хороши до самого конца матча, были близки к серии пенальти, но нам всё равно не о чем жалеть, это совершенно точно», — приводит слова Анчелотти BBC.
«Манчестер Юнайтед» благодаря победе в матче с «Эвертоном» вышел в полуфинал Кубка английской лиги, где сыграет с «Манчестер Сити».
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