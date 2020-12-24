Агент Сафонов: не сомневаюсь, что, вернувшись в «Сочи» на полгода, Кокорин заиграет
Агент Алексей Сафонов прокомментировал возможное возвращение нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Сочи».
«Уйдёт ли Кокорин? Не сомневаюсь, что, вернувшись в «Сочи» на полгода, Кокорин заиграет. В «Спартаке» он попал под пресс. Предпримут ли в «Сочи» попытку трансфера зимой? В футболе все игроки покупаются и продаются. А зачем «Спартаку» терять деньги?
Для меня секрет Полишинеля, почему он не играл против «Сочи» и «Зенита». Возможно, на уровне руководства есть определённые договорённости. В «Спартаке» принимают много нелогичных решений. Во многих клубах убирают генерального директора за два тура до перерыва? И скоро начнутся игры агентов. Про интересы «Зенита», ЦСКА, «Спартаку» к игрокам», — цитирует Сафонова «Спорт день за днём».
Гендиректор «Рубина» прокомментировал слухи об интересе клуба к Александру Кокорину
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