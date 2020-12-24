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«Красно-белый». Александр Соболев показал, как обгорел на отдыхе

«Красно-белый». Александр Соболев показал, как обгорел на отдыхе
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился фотографией с отдыха, сделав отсылку к клубным цветам. Форвард обгорел на солнце.

«Красно-белый. Елена Соболева и сына заставила делать фото», — написал форвард в своём «инстаграме».

Напомним, что Александр Соболев приступил к занятиям в зале после перенесённой операции на колене. Форвард был прооперирован в Риме. У Александра Соболева заблокировало колено перед матчем 6-го тура Лиги наций Сербия — Россия (5:0). Игрок перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года, когда подписал арендное соглашение. 1 июля красно-белые выкупили права на нападающего за € 4,5 млн. В составе московского клуба форвард провёл 26 матчей, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. Соболев вызывается в сборную России. Он сыграл за национальную команду две встречи и забил один гол.

Александр Соболев приступил к занятиям в зале после перенесённой операции на колене
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