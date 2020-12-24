Стал известен ещё один член нового совета директоров «Локомотива»

«Локомотив» добавил ещё одну фамилию в новость на своём официальном сайте, в которой перечислил членов нового совета директоров клуба.



Напомним, в состав совета вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик, а также новый генеральный директор Владимир Леонченко. Его председателем стал Плутник.



В отредактированном тексте сообщается, что в совет директоров был также включён Владимир Пястолов, которого в октябре этого года назначили генеральным директором Федеральной пассажирской компании.



«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 5 очков.

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