Вице-президент «Монако»: чемпионство на сегодня кажется слишком оптимистичной целью

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров оценил готовность команды к борьбе за победу в чемпионате Франции в нынешнем сезоне.



«Победа в чемпионате может стать нашей целью в будущем, но в этом году вести борьбу за титул будет крайне непросто. «Пари Сен-Жермен» остаётся очень сильным клубом, также не стоит забывать, что в чемпионате есть и другие маститые команды. Конечно же, нам удалось одержать победу в очной встрече с ними, но титул — это цель, которая кажется слишком оптимистичной на сегодняшний день. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем рассчитывать на то, что команда окажется на первых местах по окончании сезона», — приводит слова Петрова пресс-служба клуба.



«Монако», набрав 27 очков в 17 турах, занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая от лидеров соревнований, «Лиона» и «Лилля», на 9 очков.

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