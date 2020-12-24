Плутник: задачи «Локо» — это борьба за самые высокие места в чемпионате, за Кубок России

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о целях клуба на вторую часть сезона.



«Вместе с Василием Кикнадзе и Владимиром Леонченко мы встретились с руководством клуба и обсудили текущую ситуацию. От лица компании «РЖД» мы поблагодарили Василия Александровича за ту работу, которую он проделал. Клуб находится в хорошем состоянии. Именно как клуб.



Теперь нам надо передать хорошее настроение команде и главному тренеру. Мы с ним уже разговаривали. Считаем, что у него есть кредит доверия. Он будет работать с командой во втором круге чемпионата и будет выполнять те задачи, которые стоят перед нами и перед командой. Это борьба за самые высокие места в чемпионате, борьба за Кубок России. Нам предстоит совместная большая работа. Рассчитываем на его профессиональные качества, которые позволят нам двигаться вперед вместе с командой.



Владимир Леонченко сейчас займётся текущими вопросами. Он будет вместе с Василием Кикнадзе заниматься передачей дел и затем самостоятельно руководить клубом. Компания «РЖД» будет поддерживать «Локомотив» и во всём помогать клубу, тренерам и игрокам», — цитирует Плутника «Матч ТВ».

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