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Сульшер: «МЮ» должен был забивать «Эвертону» ещё в начале. Мы великолепно выступили

Сульшер: «МЮ» должен был забивать «Эвертону» ещё в начале. Мы великолепно выступили
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Эвертоном».

«В прошлом году у нас было три полуфинала, и этого недостаточно. В этом матче команда показала великолепное выступление с первой же минуты. На мой взгляд, ещё в начале мы должны были забивать как минимум гол или два. В первые 25-30 минут мы оказывали давление на «Эвертон» и создавали кучу моментов, но против этой команды всегда тяжело играть, и в последние 15 минут первого тайма они ответили нам контратаками. Мы здорово защищались и, несмотря на трудности во втором тайме, смогли реализовать свой небольшой перевес», — цитирует Сульшера BBC.

«Манчестер Юнайтед» благодаря победе в матче с «Эвертоном» вышел в полуфинал Кубка английской лиги, где сыграет с «Манчестер Сити».

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