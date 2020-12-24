Нико Ковач объяснил, почему рад ничьей «Монако» с «Сент-Этьеном»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о выступлении команды в домашнем матче 17-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном», который состоялся накануне, 23 декабря, и завершился со счётом 2:2.



«Для меня это скорее заработанное очко, чем потерянные два, учитывая, как складывался матч. Мы играли вдесятером больше часа. Футболисты показали характер и сумели избежать поражения. В конце мы здорово играли, несмотря на все события. Так что да, я рад результату.



Ожидания перед оставшейся частью сезона? В первую очередь я надеюсь, что скоро в строй вернутся Александр Головин, Стеван Йоветич и Сеск Фабрегас. Мы постараемся вернуться в наилучших кондициях», — цитирует Ковача пресс-служба клуба.



«Монако», набрав 27 очков в 17 турах, занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая от лидеров соревнований, «Лиона» и «Лилля», на 9 очков.