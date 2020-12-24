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Вадим Евсеев выбрал лучшего футболиста первой части сезона РПЛ

Вадим Евсеев выбрал лучшего футболиста первой части сезона РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» подвёл итоги первой части нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Начну с игроков. Для меня как для тренера один из главных критериев в оценке игрока – стабильность. Лучшего футболиста первой части сезона назвать трудно. Например, Нобоа вначале смотрелся великолепно, но травма не позволила ему сделать большее в 2020-м. Поэтому Влашич. Стабилен, с отличными качествами, лидер. ЦСКА много очков набрал благодаря его игре.

Лучший вратарь? Выбирал между Сафоновым и Шуниным. Матвей мог сыграть ярко, но были и ляпы. Антон провёл все матчи очень надёжно и стабильно. По праву став основным вратарём сборной. Поэтому Шунин.

Лучший защитник? Мевля. Мне нравится, как ворвался в РПЛ Дивеев, как он растёт, но защитник «Сочи» надёжен, он организует всю оборону команды, на нём держится очень многое. Джикия и Жиго? Я посчитал, что они были не так стабильны.

Лучший полузащитник – это Влашич. Лучший форвард? Как выбирать: голы – это одно, кому голы – другое. Среди бомбардиров пара нападающих «Зенита» и «Спартака», забили много. Но мне импонирует по пониманию игры Берг. Форвард «Краснодара» и в Лиге чемпионов забил. Итого: Шунин, Мевля, Влашич, Берг. Лучший – Влашич», — написал Евсеев.

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