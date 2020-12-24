Томас Тухель заинтересован в работе в «Арсенале» или «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель, который, по информации СМИ, был уволен со своего поста, определился с пожеланиями на будущее.
Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере», немецкий специалист хочет продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Он заинтересован в работе в лондонском «Арсенале» или «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не станет продлевать контракт с Тухелем, однако ожидалось, что тренер доработает в клубе до конца сезона.
Тухель возглавил «ПСЖ» в 2018 году. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, а также выиграли Кубок, Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне команда добралась до финала Лиги чемпионов. До назначения в «ПСЖ» Тухель тренировал дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».
- 24 декабря 2020
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