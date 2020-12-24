Хацкевич: Каладзе положил мне руку на колено, спросил: «Ты сэгодня адна дома?» Я вздрогнул
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал про случай, который произошёл с ним и Кахой Каладзе в киевском «Динамо».
«Он только-только перешёл в киевское «Динамо», по-русски почти не говорил. Я ему помогал. Как-то на машине ехали по городу, вдруг Каха положил мне руку на колено и спросил: «Ты сэгодня адна дома?» Я вздрогнул.
Руку с колена убрал и ответил: «Каха, вообще-то я женат». Он начал хохотать. Потом объяснил, что имел в виду совершенно не то, о чём я подумал. Хотел узнать, можем ли мы вечером посидеть в ресторане. Но получилось слишком интимно», — цитирует Хацкевича «Спорт-экспресс».
В 19 турах Российской Премьер-Лиги «Ротор» набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.
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