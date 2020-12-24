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Клуб из Казахстана готов сменить название ради спонсора

Клуб из Казахстана готов сменить название ради спонсора
Футбол / Прочие турниры 0
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Клуб первой лиги «Экибастуз» из одноимённого города ищет генерального спонсора, сообщает Meta-ratings.kz. Руководство готово предложить меценатам возможность переименования клуба.

Ранее к подобной успешной процедуре прибегали европейские и российские клубы. Также приставки с названием спонсоров брали такие команды высшего дивизиона чемпионата Казахстана, как «Кайсар», «Восток» (Усть-Каменогорск), «Кайрат», «Шахтёр», «Иртыш», «Актобе», «Булат» (Темиртау) и другие.

ФК «Экибастуз» был основан в 2003 году и ранее представлял Павлодар. Команда два сезона играла в Премьер-лиге и на протяжение пятнадцати – в первой. Известно, что в один из моментов из-за финансовых проблем директор клуба Галымбек Байкен закладывал собственный внедорожник, чтобы рассчитаться с долгами перед игроками и тренерами.

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