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Уткин сравнил события в «Спартаке» со стихотворением «Баллада о королевском бутерброде»

Уткин сравнил события в «Спартаке» со стихотворением «Баллада о королевском бутерброде»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о поиске нового главного тренера для «Спартака» в связи с предстоящим уходом Доменико Тедеско, решившего не продлевать контракт, рассчитанный до следующего лета.

«Со всех сторон посыпались имена потенциальных новых тренеров. Пока их насыпалось примерно три – Кике Сетьен, который когда-то играл с Дмитрием Поповым (спортивным директором «Спартака». – Прим. «Чемпионата»), а также Роберт Морено и Леонарду Жардим, возглавлявшие «Монако». Напомню, что «Монако» принадлежит российскому бизнесмену Рыболовлеву и там играет Александр Головин, лидер сборной России – это вещи взаимосвязанные.Я думаю, что это ещё раз проливает нам свет на то, что есть в «Спартаке» определённые вечные ценности. Потенциальный тренер обсуждается с одной стороны в круге знакомых Леонида Федуна – наверняка же он знает Рыболовлева – а с другой стороны в кругу тех, кто может находиться неподалёку и предложить своего хорошего знакомого.

Неужели это говорит о том, что в «Спартаке» процесс выбора главного тренера поставлен непрофессионально? Да нет же, конечно. Это говорит о том, что в «Спартаке» есть вечная ценность. Логика выбора остаётся неизменной, и описана она – иносказательно, конечно – в знаменитом переводном стихотворении Самуила Маршака. Переводил он Алана Александра Милна. У него есть знаменитое стихотворение «Баллада о королевском бутерброде». Баллада начинается так: «Король, его величество, просил её величество, чтобы её величество спросила у молочницы: нельзя ль доставить масла на завтрак королю». Баллада длинная, как и история «Спартака», но видите – примерно так всё по-прежнему и происходит», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

«Спартак» договаривается с Жардимом. Это роскошный вариант, и вот почему
Просто другой уровень по сравнению с Лаудрупом и Якином.
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