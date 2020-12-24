«Нас просто поимели!» Тренер «Ротора» — об отмене матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал об отмене матча с «Краснодаром» в сентябре.



«Самый тяжёлый день в РПЛ? Когда в первом круге приехали на игру с «Краснодаром» — а она по странным причинам не состоялась. Хотя мы соблюдали все нормы и регламенты. В заявку внесли 17 здоровых футболистов, в том числе двух вратарей. Те же, кто заболел коронавирусом, были полностью изолированы. До сих пор не в силах понять, что мешало провести матч? Почему такая несправедливость по отношению к «Ротору»?



Запрет на игру наложил волгоградский Роспотребнадзор? Да ну, дешевые отмазки. Нас просто поимели! Кому это было выгодно? Без комментариев», — цитирует Хацкевича «Спорт-экспресс».

12 сентября в футбольном клубе «Ротор» было выявлено семь положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды. 13 сентября остальные представители «Ротора» прошли повторное тестирование. По его итогам были выявлены новые случаи заболевания. После этого в РПЛ заявили, что матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ротором» и «Краснодаром» отменён.