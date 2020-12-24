Защитник «Химок» Егор Данилкин продлил контракт с клубом

Защитник «Химок» Егор Данилкин продлил контракт с подмосковным клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к ситуации. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2023 года.

Данилкин перешёл в «Химки» в январе 2018 года на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за дубль московского «Динамо».

В текущем сезоне защитник принял участие в 19 матчах РПЛ и забил один гол. Transfermarkt оценивает стоимость Данилкина в € 0,5 млн.

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Перед завершением первой части чемпионата подмосковный клуб одержал четыре победы в пяти последних матчах. В следующем туре «Химки» будут принимать «Уфу». Встреча состоится 27 февраля 2021 года.