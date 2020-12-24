Кессье эмоционально отпраздновал гол «Милана» в компенсированное время в матче с «Лацио»

Полузащитник «Милана» Франк Кессье выложил в «сториз» своего «инстаграма» празднование победы своей команды в матче с «Лацио» (3:2). Сам ивуариец не смог выйти на поле из-за травмы, он смотрел игру по телевизору.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Iforzamilan.
На 10-й минуте матча счёт открыл форвард «Милана» Анте Ребич, ему ассистировал Хакан Чалханоглу. Спустя семь минут Чалханоглу реализовал пенальти. Один мяч на 27-й минуте отыграл Луис Альберто, добив мяч в сетку после неудачного удара Чиро Иммобиле с 11-метровой отметки. Затем Иммобиле сравнял счёт, откликнувшись на навес Сергея Милинкович-Савича. В добавленное время Тео Эрнандес забил победный гол.
«Милан» в 14 матчах набрал 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (21) располагается на восьмом месте.
- 24 декабря 2020
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