Шамилю Газизову предложили вернуться в «Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что Шамиль Газизов может вернуться в клуб из Башкирии. По словам Шайбекова, Газизову было предложено вновь занять пост в «Уфе». Ранее он был гендиректором клуба.

«Мы действительно предложили Шамилю Газизову вернуться в клуб. Он сказал, что до Нового года принимать решение не будет, всё после», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака» минувшим летом, а в декабре его отправили в отставку. До прихода в московский клуб управленец долгое время работал в «Уфе». По информации «Чемпионата», Газизов также получил предложение о работе от руководства ФК «Сочи».