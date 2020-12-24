Аршавин: в ближайшие 50 лет клубы РПЛ будут претендовать только на Лигу конференций

Директор департамента «Зенита» по развитию молодёжного футбола Андрей Аршавин заявил, что российские команды ещё долго не смогут выиграть Лигу чемпионов или Лигу Европы.
«Кубок УЕФА мы выиграли, и такого не будет ещё 50 лет. Знаешь, на что российские клубы будут претендовать? Вот Кубок конференций сейчас введут. Почему? Раньше стечение обстоятельств, везение, уровень футболистов — всё работало. И в 2005, и в 2008 году.
Тогда концентрация звёзд в других командах не была такой сильной. Сейчас в «Манчестер Сити» и «Баварии» 25 звёзд. А тогда было человек 14. Разрыв между европейскими и российскими командами стал больше", — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
В 2008 году «Зенит» с Аршавиным стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
- 24 декабря 2020
-
19:50
-
19:45
-
19:26
-
19:19
-
19:01
-
18:59
-
18:43
-
18:41
-
18:23
-
18:18
-
18:07
-
18:04
-
17:54
-
17:45
-
17:43
-
17:38
-
17:25
-
17:23
-
16:55
-
16:54
-
16:38
-
16:28
-
16:12
-
15:54
-
15:34
-
15:20
-
15:19
-
15:04
-
14:37
-
14:28
-
14:25
-
14:16
-
14:15
-
14:11
-
14:06