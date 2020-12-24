Макларен: «Манчестер Юнайтед», безусловно, является претендентом на титул в АПЛ

Бывший тренер сборной Англии Стив Макларен, который ранее был ассистентом Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о результатах «красных дьяволов» в нынешнем сезоне. Макларен заявил, что считает свой бывший клуб реальным претендентом на чемпионский титул.
«Впечатляет, как они сейчас играют, как доминировали в матче с «Эвертоном» (1/4 финала Кубка английской лиги. — Прим. «Чемпионата») первые полтора часа. Впечатляет, как «Манчестер Юнайтед» полностью разнёс «Лидс», они его буквально переехали. «Манчестер Юнайтед» был намного лучше в плане физики, а это в матчах с «Лидсом» — редкость.
У «МЮ» есть отличные игроки, они набирают форму. Я слышал, как Сульшер говорил об их прогрессе. Сейчас команда выглядит иначе, чем в начале сезона. «Манчестер Юнайтед» может выиграть любой матч. Они, безусловно, являются претендентами на титул в АПЛ», — цитирует Макларена talkSPORT.
- 24 декабря 2020
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