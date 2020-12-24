Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек возглавил «Нант»
Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек стал новым наставником «Нанта», сообщает beIN Sports со ссылкой на Ouest France.
Доменек достиг договорённости с руководством «канареек». Футболистам нового тренера представят 30 декабря. А уже 6 января он проведёт дебютный матч в качестве наставника «Нанта». В этот день «Нант» сыграет в Лиге 1 с «Ренном».
Перед бретонским дерби «Нант» занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 15 очков в 17 матчах. «Нант» не побеждает с 8 ноября. Тогда «канарейки» нанесли поражение «Лорьяну» со счётом 2:0.
Доменек возглавлял сборную Франции с 2004 по 2010 год. На чемпионате мира 2006 года французы под его руководством завоевали серебряные медали.
«Лион» разгромил «Нант» и вышел на первое место в Лиге 1
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