Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игроки ЦСКА выйдут из отпуска 17 января

Игроки ЦСКА выйдут из отпуска 17 января
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что предсезонные сборы команды начнутся 17 января.

«Красно-синие, которые ушли в отпуск после гостевой победы над «Ростовом», получили месяц отдыха.
»Армейцы" 17 января отправятся на предсезонные сборы, которые планируется провести в Кампоаморе, как и в предыдущие годы. Накануне вылета игроки пройдут медосмотр, а вся команда, включая тренерский штаб и персонал, — тестирование на коронавирусную инфекцию. Подробности программы на сборах будут опубликованы в первые дни тренировок", — говорится в сообщении.

По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, который обыграл «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020