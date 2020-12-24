Игроки ЦСКА выйдут из отпуска 17 января

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что предсезонные сборы команды начнутся 17 января.
«Красно-синие, которые ушли в отпуск после гостевой победы над «Ростовом», получили месяц отдыха.
»Армейцы" 17 января отправятся на предсезонные сборы, которые планируется провести в Кампоаморе, как и в предыдущие годы. Накануне вылета игроки пройдут медосмотр, а вся команда, включая тренерский штаб и персонал, — тестирование на коронавирусную инфекцию. Подробности программы на сборах будут опубликованы в первые дни тренировок", — говорится в сообщении.
По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, который обыграл «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.
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