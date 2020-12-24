Орье: я бы не отказался вернуться в «ПСЖ»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье признался, что был бы рад возвращению в «ПСЖ». Ранее появились слухи, согласно которым парижский клуб заинтересован в приобретении игрока.

«Я бы не отказался вернуться в «ПСЖ». Никогда не откажусь от предложения из Парижа. Это мой любимый клуб», — цитирует Орье Actu Foot со ссылкой на Canal+.

Ивуариец перешёл в «Тоттенхэм» из «ПСЖ» в августе 2017 года. Тогда лондонский клуб заплатил за него € 15 млн. За «ПСЖ» он выступал на протяжении двух сезонов.

В текущем сезоне Орье принял участие в 12 матчах во всех турнирах и забил один мяч, а также отдал одну результативную передачу. Перед началом сезона сообщалось, что Орье хочет арендовать московский «Спартак», но красно-белые в итоге арендовали полузащитника «Челси» Виктора Мозеса.