Что вам больше всего запомнилось в уходящем году? Расскажите нам!

2020-й вот-вот уйдёт, и это не может не радовать: год, по нашим оценкам, принёс больше разочарований, чем радостей. Тут и коронавирус, который парализовал футбол на месяцы, и неудачное выступление российских клубов в еврокубках, и игра нашей сборной, и смерти великих людей, и множество скандалов (Артём Дзюба, Лионель Месси, расизм и др).

Расскажите нам, что больше всего в уходящем году вас впечатлило, от чего вам было грустно или радостно, что вы запомните, а что постараетесь стереть из памяти. Давайте вместе подведём итоги 2020 года! Только, пожалуйста, без мата – такие ответы не пройдут модерацию.