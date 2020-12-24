Ковач: готов возглавить «Спартак», если меня пригласят

Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач заявил, что не против возглавить московскую команду.



«Конечно, я готов возглавить «Спартак», если меня пригласят. Я люблю этот клуб!» — цитирует Ковача Sport24.

В составе красно-белых Ковач трижды становился серебряным призёром российского чемпионата. Всего за «Спартак» чех провёл 140 официальных матчей и забил 13 мячей. В мае 2016 года Ковач объявил о завершении карьеры. В июне 2020 года стал главным тренером «Опавы».

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года.