Ковач: готов возглавить «Спартак», если меня пригласят
Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач заявил, что не против возглавить московскую команду.
«Конечно, я готов возглавить «Спартак», если меня пригласят. Я люблю этот клуб!» — цитирует Ковача Sport24.
В составе красно-белых Ковач трижды становился серебряным призёром российского чемпионата. Всего за «Спартак» чех провёл 140 официальных матчей и забил 13 мячей. В мае 2016 года Ковач объявил о завершении карьеры. В июне 2020 года стал главным тренером «Опавы».
Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года.
Доменико Тедеско может возглавить «Шальке»
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